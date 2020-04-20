Москва, , 19:55 — REGNUM При благополучном исходе пик заражения коронавирусом придётся на начало мая или раньше, после чего наступит плато. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

Защита от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

«Если всё будет благополучно, то определённо где-то мы пик получим, может быть, в начале мая, а может и даже раньше, а затем перейдём на плато», — сказал Малеев.

По его словам, плато в рамках пандемии коронавируса означает, что российские показатели по числу заражённых коронавирусом определённое время будут находиться на среднем уровне «с постепенным понижением».