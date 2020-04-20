Рим, , 19:29 — REGNUM По данным на вечер понедельника, 20 апреля, в Италии умерли 24 114 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 454, сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Днем ранее показатель увеличился на 433.

Выздоровели 48 877 человек, за день этот показатель увеличился на 1822 (днем ранее — на 2128).

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 2256 (днем ранее — на 3047). В настоящее время заражены 108 237 человек — на 20 человек меньше, чем по данным за 19 апреля. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 181 228.