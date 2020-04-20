Женева, Швейцария, , 19:27 — REGNUM Шесть новых случаев заражения вирусом Эболы в Демократической республике Конго выявлено за последние десять дней, сообщил 20 апреля журналистам глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Глава организации заверил, что организация продолжает «следить за ситуацией».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый случай Эболы в ДР Конго после перерыва, а 50 с лишним дней был выявлен 10 апреля. После этого ВОЗ решила повременить с отменой режима эпидемии Эболы в ДР Конго.

Читайте ранее в этом сюжете: Reuters: в ДР Конго из медцентра сбежал пациент с лихорадкой Эбола