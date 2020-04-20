История вопроса

Понятие «серийные убийства» не является юридическим термином. Оно появилось в западных СМИ в 1970-е годы, и стало известно в России только в 1990-е. Так называют убийства трёх и более человек, совершённые одним и тем же лицом или группой лиц по сходным мотивам или похожим способом.

К серийным убийствам обычно относят убийства, совершаемые так называемыми маньяками. Иногда как серийные выглядят убийства в ходе войн преступных группировок, при ликвидации свидетелей какого-либо преступления, претендентов на какие-то имущественные права, или убийства из кровной мести. Иногда как серийные могут выглядеть убийства, совершаемые профессиональными убийцами по заказу.

Но в большинстве случаев, серийные убийства совершаются не из корыстных побуждений. Мотивом действий убийц-маньяков часто бывает сексуальная неудовлетворённость. Также причиной такого поведения может быть неуёмное желание власти над людьми или поиск «острых ощущений». В некоторых случаях, причиной являются психические расстройства, при которых человек получает наслаждение от убийства, в эту категорию попадают также убийцы-каннибалы. Существуют тяжёлые психические расстройства, при которых убийца видит и слышит галлюцинации, приказывающие ему убивать. Известны также убийцы, руководствующиеся соображениями «очищения» общества от «нежелательных» элементов, как оставшийся ненайденным «Джек-потрошитель», действовавший в Лондоне в конце XIX века.

Нездоровая страсть «жёлтой прессы» и некоторых деятелей искусства к теме серийных убийств только усугубляет проблему, порождая новых убийц.

