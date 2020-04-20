Оттава, 20 апреля 2020, 19:27 — REGNUM Общее число жертв нападения вооруженного боевика в канадском Портапике возросло до 18 человек, 20 апреля сообщает агентство Reuters.
Число жертв расстрела в Портапике подтвердил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. В числе жертв — констебль Королевской канадской конной полиции Хайди Стивенсон.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля в городке Портапик канадской провинции Новая Шотландия 51-летний дантист Габриэль Вортман устроил стрельбу. Жертвами стали в основном простые жители города.
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