Нью-Йорк, США, , 19:19 — REGNUM Число умерших от COVID-19 снижается в штате Нью-Йорк третий день подряд, заявил 20 апреля губернатор штата Эндрю Куомо.

По его словам, за прошедшие сутки на территории штата скончались 478 человек.

«Эта цифра всё еще ужасающе велика. Вчера мы потеряли 478 человек», — сказал Эндрю Куомо журналистам.

Он отметил, что ежедневные числа умерших снижаются с 16 апреля. В частности, за 16 апреля умерло 630 человек, за 17 апреля — 540, за 18 апреля — 507.

Кроме того, Куомо заявил, что в штате наблюдается снижение общего числа госпитализированных с 18 825 до 16 103 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, штат Нью-Йорк является самым крупным очагом коронавируса в США, которые, в свою очередь, занимают первое место в мире по числу умерших и заразившихся.

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