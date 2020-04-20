Белград, , 19:07 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Сербии достигло 6630, сообщили 20 апреля в сербском минздраве.

За минувшие сутки количество выявленных в Сербии случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 увеличилось на 312, число жертв заражения вирусом выросло на три, причём двое из умерших — мужчины.

Общее количество летальных исходов заражения коронавирусной инфекцией в Сербии достигло 125, число излечившихся — 870.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сербские власти планируют начать постепенное снятие введённых из-за пандемии ограничений, в частности сокращается время комендантского часа.

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