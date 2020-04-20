Варшава, , 19:06 — REGNUM Польская полиция задержала мужчину, незаконно владевшего более чем 30 единицами огнестрельного оружия и представлявшегося генералом армии Украины, сообщает 20 апреля пресс-служба полиции Познани.

По словам представителя полиции Познани, в доме задержанного в Казимеже Дольном было изъято большое количество боеприпасов и около 30 единиц огнестрельного оружия, как длинноствольного, так и короткоствольного.

На момент задержания злоумышленник был наряжен в мундир украинской армии с шевроном Национальной гвардии Украины.

Симулятору генерала предъявлено обвинение в домашнем насилии и в незаконном владении оружием.

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