Лондон, 20 апреля 2020, 18:53 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Великобритании достигло 124 743, сообщили 20 апреля в британском минздраве.
За минувшие сутки количество выявленных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выросло на 4676, количество летальных исходов — на 449.
Общее количество летальных исходов инфицирования вирусом SARS-CoV-2 в Великобритании достигло 16 509.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в британской столице 19 апреля скончался известный музыкант Мэттью Селигмен.
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