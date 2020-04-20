Афины , , 18:29 — REGNUM Количество подтверждённых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 в Греции достигло 2245, сообщили 20 апреля в греческом минздраве.

За выходные количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Греции увеличилось на десять, количество летальных исходов — на шесть.

Общее количество случаев летальных исходов инфицирования коронавирусной инфекцией в Греции достигло 116.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Греции 27 апреля начнётся постепенная отмена введённых из-за пандемии ограничений.

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