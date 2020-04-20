Токио, , 18:16 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Японии достигло 11 864, сообщает 20 апреля Kyodo.

В это число входят люди с круизного лайнера Diamond Princess. За сутки в стране количество выявленных случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 увеличилось на 345, причём в японском столице — на 102.

Общее количество летальных исходов заражения коронавирусной инфекцией достигло в Японии 274, причём за минувшие сутки оно выросло на 23, что является самым большим суточным приростом.

Отметим, что больше всего (3182) заражённых выявлено в столице Японии, также много (1296) инфицированных обнаружено в префектуре Осака, а также в префектуре Канагава (799 человек).

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