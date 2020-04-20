Берлин, , 18:15 — REGNUM Снятие ограничительных мер, введённых из-за эпидемии коронавируса, должно происходить в Германии медленно и постепенно. Об этом 20 апреля заявила журналистам в ходе брифинга в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Как пояснила Меркель, сейчас страна, несмотря на положительную динамику развития событий с коронавирусом, всё ещё находится в начале пандемии, поэтому действовать следует постепенно, медленно и осторожно.

Фрау канцлер добавила, что пандемия потребует от всех очень многого, и призвала граждан оставаться «осторожными» и «сконцентрированными». Меркель особо отметила важность такого поведения в начале этой недели, когда официально вступили в силу первые смягчения ограничительных мер.

Напомним, в Германии с 20 апреля снимается ряд ограничительных мер, введённых в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. В стране могут разрешить работу магазинов, чья торговая площадь менее 800 кв. метров, автосалонов, книжных и велосипедных магазинов, библиотек и архивов при университетах. Контроль и принятие решений по работе торговых точек поручен федеральным землям.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на сегодняшний день число смертей среди пациентов, заболевших COVID-19, в Германии превысило 4 600 человек, число выявленных случаев инфицирования превысило 145 тыс. человек, из них 88 тыс. человек выздоровели.

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