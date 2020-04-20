Кишинёв, , 18:03 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Молдавии достигло 2538, сообщили 20 апреля в молдавском минздраве.

За сутки количество выявленных случаев инфицирования коронавирусоной инфекцией в Молдавии выросло на 66, один человек скончался.

Общее количество летальных исходов заражения вирусом SARS-CoV-2 в Молдавии достигло 68.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в стране действует режим чрезвычайного положения, введённый в связи с пандемией.

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