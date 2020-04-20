Рига, , 18:01 — REGNUM В этом году централизованные экзамены в Латвии пройдут во внештатном режиме. Об этом сообщил глава государственного Центра содержания образования (VISC) Гунтарс Гатлак в интервью программе Латвийского Телевидения «Утренняя панорама».

«Мы сделаем всё, чтобы экзамены в этом году состоялись, и, чтобы это поколение получило возможности для хорошего будущего», — сказал Гатлак.

Гатлак указал, что в данный момент экзаменационная сессия в стране запланирована на июнь-июль. В этот период, считают в VISC, ситуация станет безопасной для проведения экзаменов. При этом возможно, что экзамены будут перенесены на вторую половину июля, отметил он.

Также глава VISC не исключил, что экзамены в стране не будут проводиться вовсе, а школьникам просто выставят итоговые отметки. Пандемия, по словам Гатлака, заставит продлить сроки приёма документов в вузах.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.