Москва, , 17:58 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин провел телефонную беседу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены вопросы, касающиеся борьбы с распространением пандемии коронавируса. Николас Мадуро выразил признательность за оказываемую российской стороной помощь, включающую поставку тест-систем», — говорится в сообщении.

Путин и Мадуро отметили важность принятия во всём мире согласованных мер по борьбе с пандемией коронавируса, в том числе реализации выдвинутого российским лидером предложения о создании «зелёных коридоров», свободных от торговых войн и санкций, для поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий.

Отмечается, что беседа состоялась по инициативе венесуэльской стороны.