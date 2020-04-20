Рига, , 17:38 — REGNUM Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) Латвии начала в этом году первую вакцинацию диких животных против бешенства. Об этом пишет 20 апреля портал LSM.

По данным журналистов, вакцина Lysvulpen запакована в смесь рыбной муки, жира и парафина, и представляет собой прессованные кубики, которые разбрасываются при помощи малой авиации. Вакцина предназначена, главным образом, для лисиц и енотовидных собак, и не угрожает здоровью людей и домашних животных.

Осенью 2014 года Всемирная организация охраны здоровья животных (OIE) признала Латвию страной свободной от бешенства. Последний случай бешенства дикого животного был зарегистрирован в 2010 г, домашнего в 2012 г.