Рига, , 17:32 — REGNUM До сих пор в пенитенциарной системе Латвии не был зарегистрирован ни один случай заболевания COVID-19. Об этом сообщила глава Управления мест заключения (IeVP) Илона Спуре в интервью Латвийскому радио.

«Ограничения довольно существенны. Прекращены встречи с родственниками и близкими. Отменены посылки. Участники уголовного процесса, адвокаты, сотрудники IeVP общаются с заключёнными в специальных, разделённых стеклом, комнатах», — сказала Спуре.

По ее словам, каждый новый заключённый в стране проходит 14 дневный карантин. IeVP разработан план действий на случай, если заражение коронавирусом всё-таки произойдёт, подготовлены изолированные камеры, добавила она.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.