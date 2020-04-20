Баку, 20 апреля 2020, 17:26 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Азербайджане достигло 1436, сообщили 20 апреля в азербайджанском минздраве.
Количество случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране за сутки увеличилось на 38. Общее количество летальных исходов заражения коронавирусом в Азербайджане достигло 19, число излечившихся — 791.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Азербайджане введённый из-за пандемии особый карантинный режим продлён до 4 мая 2020 г.
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