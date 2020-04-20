Москва, , 17:23 — REGNUM Россия заключила контракт с США на поставку деталей для аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Об этом 20 апреля сообщил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

«На следующий день после того, как в Нью-Йорке приземлился наш самолёт военно-транспортной авиации с оборудованием и средствами защиты, мы заключили контракт с американскими партнёрами на поставку датчиков потока воздуха, необходимых для производства ИВЛ в России», — сказал глава государства.

Напомним, в начале апреля самолётом Ан-124 из России в Нью-Йорк были доставлены средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование, необходимое для борьбы с коронавирусом.

По данным МИД России, половина груза была оплачена американской стороной, а половина — Российским фондом прямых инвестиций.