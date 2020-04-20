Тбилиси, , 17:20 — REGNUM В связи с пандемией коронавируса при содействии правительства и МИД Грузии на родину различными путями вернулись уже 6747 граждан Грузии, сообщает 20 апреля пресс-служба министерства внутренних дел. Причем, для возвращения граждан были использованы и авиарейсы, и наземные автомобильные средства и морские пути.

Кроме того, посольства и консульства Грузии за период с начала пандемии оказали помощь на месте находящимся за рубежом 9058 гражданам, в том числе помогли с временным жильем.

МИД напоминает, что желающие вернуться на родину граждане должны заполнить на сайте министерства и дипломатических представительств Грузии за рубежом специальную электронную заявку. Соответствующее решение будет принято после обработки указанных в заявке данных.

Напомним, что в основном правительство Грузии обеспечивает доставку граждан из-за рубежа специальными авиарейсами авиакомпании «Georgian Airways». Стоимость билета на такой рейс с любого направления, по договоренности с правительством, не должна превышать 199 евро. Купить билеты граждане могут на сайте авиакомпании за два дня до каждого очередного рейса.

Как известно, в Грузии зафиксировано 399 случаев коронавируса, 93 человека выздоровели, 4 погибли. Из-за пандемии Грузия прекратила все виды сообщения с зарубежными странами и выполняет только чартерные рейсы для доставки сограждан на родину. Что касается перевозок грузов, они осуществляются в непрерывном режиме, но с соблюдением рекомендаций ВОЗ и минздрава Грузии, с обязательной дезинфекцией транспортных средств.