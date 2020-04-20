Подгорица, , 17:18 — REGNUM Правительство Черногории планирует поэтапно смягчать меры борьбы с эпидемией коронавируса. Об этом 20 апреля сообщил премьер-министр балканской страны Душко Маркович.

«Я потребовал от министров и руководителей соответствующих госорганов подготовить точный план по смягчению действующих мер в несколько этапов в течение 45 дней начиная с завтрашнего дня», — процитировал портал Vijesti. me запись с официальной страницы премьер-министра в «Твиттере».

По словам Марковича, каждая следующая фаза смягчения режима будет зависит от того, насколько граждане Черногории «готовы сохранить достигнутые результаты».

Премьер-министр подчеркнул, что страна демонстрирует «хорошие результаты в противостоянии эпидемии коронавируса» и добавил, что Черногория, последовательно защищая здоровье граждан, «должна возобновить свою экономическую и общественную деятельность».

Напомним, что в Черногории с момента возникновения эпидемии было выявлено 311 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки были выявлены три новых случая.