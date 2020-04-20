Эр-Рияд, 20 апреля 2020, 17:12 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Саудовской Аравии достигло 10 848, сообщили 20 апреля в минздраве страны.
За сутки в Саудовской Аравии было выявлено 1122 инфицированных вирусом SARS-CoV-2.
Общее количество летальных исходов заражения коронавирусом в Саудовской Аравии достигло 103, число излечившихся — 1490.
Напомним, в ряде регионов Саудовской Аравии, в том числе в её столице, в начале апреля был введён комендантский час.
Читайте ранее в этом сюжете: В ОАЭ врачам разрешили не соблюдать пост во время Рамадана