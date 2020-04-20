Эр-Рияд, , 17:12 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Саудовской Аравии достигло 10 848, сообщили 20 апреля в минздраве страны.

За сутки в Саудовской Аравии было выявлено 1122 инфицированных вирусом SARS-CoV-2.

Общее количество летальных исходов заражения коронавирусом в Саудовской Аравии достигло 103, число излечившихся — 1490.

Напомним, в ряде регионов Саудовской Аравии, в том числе в её столице, в начале апреля был введён комендантский час.

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