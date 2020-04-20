Волноваха, Украина, 20 апреля 2020, 17:11 — REGNUM В оккупированной Украиной части Донбасса произошла массовая драка с участием почти ста человек, сообщает 20 апреля пресс-служба национальной полиции Украины.
По данным полиции, драка произошла в посёлке Новотроицкое вечером 19 апреля.
«Причиной конфликта стали личные неприязненные отношения между несколькими жителями», — сообщает сайт украинского ведомства.
Для пресечения драки полицейские начали стрелять в воздух.
Сообщается о расследовании дел по факту хулиганства и умышленного нанесения тяжких телесных повреждений.
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