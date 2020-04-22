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Война. Хроника 1941−1945 гг. Иван Шилов © ИА REGNUM

Война. Хроника 1941−1945 гг. 22 апреля: в 1943 году авиация Красной армии атаковала вражеские корабли в порту Анапы. В 1944 году фашисты начали карательную операцию «Прогулка на троицу» в Белоруссии.

«Во время наступления на сильно укреплённый противником населённый пункт одно наше подразделение попало под сильный пулемётный огонь. Участник форсирования Буга, Днестра и Прута рядовой Василенко подполз на близкое расстояние к огневой точке противника и двумя гранатами уничтожил её вместе с расчётом. Когда пулемет замолчал, немцы стали отходить. Храбрец Василенко сразу открыл огонь из автомата по отступающим немцам, истребив при этом 25 вражеских солдат».

газета «Красная звезда»

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