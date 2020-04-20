Сантьяго, , 16:59 — REGNUM Тот образ жизни, который был в стране до пандемии, ещё долго не вернётся, заявил 20 апреля президент Чили Себастьян Пиньера, передаёт Teletrece.

Глава государства отметил, что пандемию удастся победить только с изобретением подходящей вакцины, когда её начнут массово производить. Время, которое потребуется на это, Пиньера оценил в два года.

Пиньера «Наши жизни не вернутся к прежнему обычному режиму ещё долго».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чили количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 10 088, количество летальных исходов достигло 133.

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