Москва, 21 апреля 2020, 03:00 — REGNUM
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 21 апреля: в 1942 году был запрещён проезд техники к блокадному Ленинграду по льду Ладожского озера. В 1945 году СССР и Польская Республика заключили договор о дружбе и послевоенном сотрудничестве.
«Заключенный между СССР и Польшей Договор — еще одно свидетельство неразрывной дружбы между народами СССР и Польши. Эта дружба возникла во время войны, в совместной борьбе Красной армии и Польского Войска против общего врага — немецкого фашизма».
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