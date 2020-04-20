Варшава, , 16:56 — REGNUM Резкий рост количества пациентов, у которых подтверждено заражение коронавирусом SARS-CoV-2, отмеченный в Польше в выходные, связан с обнаружением трёх новых очагов эпидемии. Это так называемый «центр долгосрочного ухода» (дом престарелых) в Калише в Великопольском воеводстве, аналогичное заведение в Чернихове в Силезском воеводстве, и больница в Ястшембе-Здруй в Силезском воеводстве. Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич.

По словам представителя минздрава, празднование Пасхи, которую католическая церковь в 2020 году году отмечала 12 апреля, не повлияло на количество инфицированных.

«Мы не зафиксировали никаких масштабов роста после Пасхи. Увеличения количества случаев в последние дни связано с возникновением вспышек инфекции в домах социальной помощи, или центрах для тяжелобольных и хронически больных. Это определенно показывает, что в отношении этих учреждений необходимо предпринимать дальнейшие последовательные действия», — передаёт слова Андрусевича «Польское радио».

Представитель минздрава напомнил о требовании к работникам центров социальной помощи и других медучреждений о несменяемости и работе в одном месте. Распространение эпидемии связано с передвижением медперсонала, работающего в нескольких медучреждениях одновременно, а также с посещением пациентов.

«Теперь посещение запрещено. Это также дает много, потому что некоторые из вспышек были вызваны посещением инфицированного человека в центре. Вспомним, что пациенты сами не выходят из центров, поэтому они не в состоянии стать источником заражения», — сказал Андрусевич.

Всего в Польше работает более 800 домов престарелых, случаи заражения коронавирусной инфекцией выявлены в 20 из них, они составляют 2,4% от всех выявленных случаев.

Как уже сообщалось, 19 апреля в Польше был отмечен резкий рост количества инфицированных, — 545 новых случаев. По состоянию на 20 апреля число зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом нового типа в Польше составляет 9 287 человек, 360 человек умерли.