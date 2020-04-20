Бангкок, , 16:41 — REGNUM Полиция Таиланда обнаружила группу российских туристов, вынужденных жить в пещере, сообщает 20 апреля Chiang Rai Times.

«Пещерные» туристы рассказали полицейским, что приехали в Таиланд два месяца назад и задержались в стране из-за того, что их ограбили, похитив видеокамеру и беспилотник, а полиция затягивала расследование.

Гостиница, где они жили, была закрыта из-за коронавируса, знакомых среди местных жителей у них нет, а авиасообщение с Россией уже прекратилось.

Российским туристам пришлось поставить палатку в пещере Тонсай и жить в ней.

Местные СМИ утверждают, что посольство России в Таиланде уже уведомлено об этом происшествии.

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