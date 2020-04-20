Рига, , 16:31 — REGNUM За прошедшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Латвии увеличилось на 12. Об этом 20 апреля пишет портал LSM со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (SPKC).

По данным SPKC, в течение 24 часов медики провели 787 тестов, общее количество обследованных превысило 36 668. В стационаре находятся 45 пациентов, у пятерых болезнь COVID-19 протекает тяжело, выписаны из больницы 64 человека. В стране от COVID-19 скончались 7 человек.

Отмечается, что число заразившихся в Латвии достигло 739.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.