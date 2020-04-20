Вашингтон, , 16:27 — REGNUM Враждебное отношение США к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не позволило главам министерств здравоохранения стран G20 заявить об одобрении укрепления ВОЗ в ситуации пандемии коронавируса, сообщает 20 апреля газета The Guardian.

Проект общего заявления предполагал одобрить усиление координирующей роли ВОЗ в борьбе с пандемией, подчёркивал необходимость защиты тех её сотрудников, что непосредственно контактируют с заражёнными, а также важность поставок различных медицинских грузов, включая наборы для тестирования.

Кроме того, в коммюнике упоминалась озабоченность «нестабильным финансированием ВОЗ».

Участвовавший в видеосовещании заместитель министра здравоохранения США Эрик Харган заявил, что Вашингтон не поддержит такое коммюнике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп объявил о приостановке финансирования ВОЗ до выяснения вопроса эффективности действий этой организации в условиях пандемии коронавируса.

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