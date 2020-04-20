Минск, , 16:26 — REGNUM В большинстве школ крупных городов Белоруссии на учёбу 20 апреля вышло от четверти до половины учащихся. Таким образом граждане ответили на излишний оптимизм Александра Лукашенко.

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Столкнувшись с неготовностью заменить обычный учебный процесс на дистанционное обучение, чиновники Белоруссии дважды продлевали весенние каникулы. Во время каникул многие учащиеся посещали школьные «летние лагеря», занимались в кружках и были задействованы в других мероприятиях.

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По состоянию на 20 апреля во многих школах Минска на учёбу не вышло более половины школьников. В классах по 25−30 человек на занятия прибыло в среднем около трети учащихся.

Аналогичная ситуация в других крупных городах Белоруссии. Родители откровенно заявляют о боязни отправлять своих детей в школы. Учителя не очень настаивают и просят оформить заявления об отсутствии чад в школе с формулировкой «по семейным обстоятельствам».

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