Новосибирск, , 16:25 — REGNUM В новосибирском аэропорту «Толмачёво» приземлился самолёт из Камрани (Вьетнам). Об этом сообщает официальный телеграмм-канал «Цивилёв. Live».

Напомним, ранее Минтранс РФ сообщил, что в Новосибирск самолётом из Вьетнама летят 149 пассажиров.

На борту находились 12 жителей Кузбасса.

«Их встретят и доставят домой в Кузбасс, где они будут находиться на самоизоляции», — говорится в официальном сообщении. Во Вьетнаме остаются ещё четыре жителя Кемеровской области — они решили дождаться окончания пандемии.