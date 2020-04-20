Луганск, , 16:03 — REGNUM Верховный суд ЛНР приговорил жителя Алчевска к 12 годам тюремного заключения за сотрудничество с украинскими спецслужбами, сообщила 20 апреля пресс-служба генеральной прокуратуры ЛНР.

Суд установил, что в 2016 году мужчина был завербован сотрудниками СБУ во время посещения территории, подконтрольной Украине. До апреля 2019 года он собирал и передавал куратору сведения, которые «могли причинить ущерб безопасности государственных структур и республике в целом».

«Приговором Верховного суда Луганской Народной Республики подсудимый признан виновным в совершении государственной измены… назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЛНР к аналогичному сроку заключения был приговорён сотрудник Луганского национального университета имени Тараса Шевченко, который также собирал информацию по заданию СБУ.

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