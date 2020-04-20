Амстердам, , 16:00 — REGNUM На сегодняшний день в Нидерландах зарегистрировано более 33,4 тыс. случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 апреля сообщил Национальный институт здравоохранения и окружающей среды Нидерландов (RIVM).

Читайте также: В Нидерландах продолжает снижаться число жертв COVID-19

По данным ведомства, за последние сутки было выявлено 750 новых инфицированных. 67 человек скончались.

В общей сложности число подтверждённых заразившихся новым типом коронавируса возросло до 33 405 человек, а количество умерших составило 3751. В медицинских учреждениях страны в настоящий момент лечение проходят 9779 пациентов с COVID-19.

Также по теме: В Нидерландах предупреждали о нехватке масок в домах престарелых

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Университета Джонса Хопкинса, в мире на сегодня зарегистрировано более 2,4 млн человек, у которых был выявлен коронавирус. Больше всего заболевших в США — почти 760 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: 180 пациентов скончалось от COVID-19 в Нидерландах