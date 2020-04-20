Мехико, , 16:16 — REGNUM 15 апреля представители органов здравоохранения мексиканского штата Нуэво-Леон и южнокорейские медики провели видеоконференцию, во время которой обсудили опыт Южной Кореи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, видеоконференция была организована мексиканским отделением KIA Motors.

Известно, что в рамках конференции представители южнокорейской стороны рассказали об услугах, предоставляемых органами здравоохранения Южной Кореи, методах ухода за инфицированными больными и психологической поддержке.

Напомним, по состоянию на 19 апреля в Мексике было выявлено 7497 случаев заражения коронавирусом.