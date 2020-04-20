Ташкент, , 15:54 — REGNUM Отправку почты с помощью авиасообщения возобновило АО «Узбекистон почтаси» («Почта Узбекистана»), сообщили 20 апреля в пресс-службе министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.

С 20 марта 2020 года почта Узбекистана работала только с наземным транспортом. Однако с 20 апреля 2020 года возобновлено почтовое авиасообщение с 38 странами.

Как сообщало ИА REGNUM, с 6 апреля во всех крупных городах Узбекистана действует режим обязательной самоизоляции. В республике выявлено 1582 случая заражения коронавирусом, выздоровел 261 человек, скончались — пятеро.