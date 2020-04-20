Москва, , 15:44 — REGNUM Осетины, которые проживают в Москве, собрали и отправили в Южную Осетию и Северную Осетию груз гуманитарной помощи. Об этом 20 апреля сообщил агентству «Рес» участник акции Альберт Пухаев.

«Помощь будет доставлена в Республиканскую больницу Северной Осетии, а оттуда половину всего уже отправят в Южную Осетию», — рассказал волонтер.

Он сообщил, что осетины отправили на родину продукты питания, а также средства индивидуальной защиты для врачей. Пухаев также выразил благодарность всем участникам гуманитарной акции. Особенно пожилым людям, которые, приняли участие в акции, рискуя здоровьем и жизнью.

Стоит отметить, что в Северной Осетии на 20 апреля выявлено 145 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. В Южной Осетии выявленных инфицированных нет, но там с конца марта действуют карантинные меры по защите населения от новой болезни.

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