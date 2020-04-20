Ключевые моменты совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России, которое провёл накануне, 20 апреля, Владимир Путин, отметив эффективность мер, принимаемых в Кемеровской области для борьбы с распространением коронавируса, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал алтайский общественник, кандидат медицинских наук Константин Емешин:

«Наконец-то! До Путина допустили настоящих экспертов. Это вторая встреча Путина с экспертами медиками и биологами. Первая встреча была построена по традиционному сценарию «лизоблюдства», когда начали с выступления эндокринолога Дедова, который мало понимает в вирусных поражениях, но зато пел «дефирамбы» Путину о том, как он мудро руководит…

А вот эта вторая встреча действительно состояла из реальных экспертов. Так, на 40-й минуте выступил академик Чучалин, который много раз бывал в Барнауле у Шойхета (Яков Шойхет — доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, руководитель НИИ пульмонологии при Алтайском медуниверситете, — прим. ИА REGNUM). Несколько раз я слушал Чучалина и когда Рошаль создавал Национальную медицинскую палату, в учредительных документах которой стоит и моя подпись. Но мне до сих пор не понятно, почему у нас в Алтайском крае не используют потенциал Шойхета».