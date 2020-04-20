Лилонгве, , 15:42 — REGNUM Общенациональная забастовка медсестер в Малави парализовала работу государственных больниц страны. Об этом передает новостной портал Times 360 Malawi.

По информации журналистов портала, медсестры объявили забастовку из-за плохих условий труда, долгих смен и отсутствия средств индивидуальной защиты для работы с больными COVID-19.

Напомним, что ранее в Малави подтвердили 17 случаев заражения коронавирусом.

Медсестры также потребовали, чтобы правительство наняло больше работников здравоохранения и увеличило размер выплат по медицинскому страхованию.

Доступ к государственным медицинским услугам в Малави бесплатный — в основном они используются бедным населением страны.

В главной больнице страны в столице страны, Лилонгве, группы медсестер сидели на лужайках возле больницы, играя в карточные игры. В коммерческой столице Блантайр вход в главную больницу был завален камнями и ветвями деревьев.

По сообщению репортеров, никакой немедленной реакции со стороны правительства не последовало, но на прошлой неделе министр здравоохранения Джаппи Мханго заявил, что для борьбы с забастовкой было предпринято несколько мер, включая набор тысяч новых сотрудников в больницы.

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