Париж, , 15:37 — REGNUM В пригороде Парижа вспыхнули беспорядки, вызванные мерами жесткого карантина в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом 20 апреля сообщает Reuters со ссылкой на свой источник.

По данным журналистов, некоторые граждане совершали нападения на сотрудников правопорядка, запускали в их сторону петарды. Было подожжено несколько автомобилей. Силовики применили слезоточивый газ.

«Мы довольно быстро взяли ситуацию под контроль», — отметил местный чиновник в комментарии агентству, пожелав не раскрывать свою личность.

Пригороды Парижа давно представляют из себя очаг социальной напряженности, меры карантина снизили и без того их низкие доходы.

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