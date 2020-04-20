Казань, , 15:59 — REGNUM У всех пассажиров, прибывших в Казань из Бангкока, тесты не подтвердили наличия коронавирусной инфекции, но медицинское наблюдение за ними продолжается. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главы Татарии Лилия Галимова.

Среди вернувшихся туристов не зафиксировано повышение температуры тела, симптомов ОРВИ нет.

Напомним, самолет доставил в столицу Татарии 16 апреля 179 пассажиров, 111 человек остались в Татарии, остальные отправились в Башкирию. Все они отбывают карантин в казанском санатории «Ливадия», куда их поместили сразу по прилету.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным дипломатического ведомства, третий вывозной рейс состоялся 16 апреля в 14:15 (10:15 мск), граждан РФ в Россию доставил самолёт «Уральских авиалиний», который проследовал по маршруту Бангкок — Казань — Уфа.

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