Барнаул, , 15:08 — REGNUM В Алтайском крае давно растаяли метровые сугробы, уже неделю стоит по-летнему тёплая погода. К примеру сегодня, 20 апреля, температура воздуха в Барнауле прогрелось до +20°C. Но, несмотря на это, батареи в домах горожан продолжают оставаться такими же жаркими, как зимой. Алтайский общественник, председатель ТСЖ «Красноармейский 53» Константин Емешин, комментируя этот феномен ИА REGNUM, отметил:

Погода в Барнауле Цитата из приложение погоды Life

«Проблема полного отключения отопления в масштабе города не такая простая. Во-первых теплоноситель, как правило, идет по довольно протяжённым трассам до бойлерных. Здесь надо отрегулировать отключение только отопления, не нарушив баланс подачи горячей воды.

Во-вторых, опыт прошлых лет показывает, что стойкое потепление в Барнауле наступает после майских праздников. И были года, когда торопились отключить отопление, но вдруг наступали холода и у меня есть фотографии, когда на 1 мая я ходил на демонстрацию в дубленке и лежал снег. Кажется в прошлом году снег пролетал аж 9 мая. Поэтому любой чиновник всегда перестраховывается.

Мы у себя в доме для начала установили специальные задвижки — «трещётки» и в ручную регулируем подачу. И уже неделю как на день отключали отопление в доме, а вчера отключили и на ночь. Такие самостоятельные действия управляющих компаний или ТСЖ сегодня возможны, так как теплоснабжающая организация установила довольно много автоматики на подстанциях и бойлерных.

Поэтому мы согласовали с тепловиками, и отключив отопление в доме, не нарушаем гидравлический баланс в микрорайоне. Кстати городская власть дала право самим жителям инициировать вопрос об отключении отопления в доме. А здесь уже многое зависит от самих жителей и советов домов или ТСЖ».

Как уже сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в Барнауле начался в конце сентября 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бийске и Барнауле стартовал отопительный сезон