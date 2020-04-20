Москва, , 14:48 — REGNUM Сегодня в числе регионов России, которые имеют превышающие среднероссийские показатели по заболеваемости (32,1 на 100 тыс. жителей), девять регионов. Об этом сегодня, 20 апреля, в ходе совещания по ситуации с коронавирусом, которое проводит президент РФ Владимир Путин, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

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По её словам, это Москва, Московская область, Ингушетия, Коми, Мурманская, Магаданская области, Марий Эл, Мордовия и Санкт-Петербург.

«На сегодняшний день распространение коронавируса носит характер местного. «Если говорить об очагах, то большее количество заболевших — в Коми, Якутии, Мурманской области. Во всех этих регионах достаточно серьёзные очаги», — подчеркнула Голикова.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба на 20 апреля, в России выявлено 47 121 случай заражения коронавирусной инфекцией. При этом 3446 пациентов, у которого ранее был диагностирован COVID-19, выздоровели и выписаны из больницы, 405 человек скончались.