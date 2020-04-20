Казань, , 14:36 — REGNUM О существенном ухудшении погодных условий предупредили жителей Татарии в региональном Гидрометцентре.

В республике 21 апреля объявлено штормовое предупреждение. Весь день ожидается сильный восточный ветер с порывами до 20 м/с, в отдельных районах до 24 м/с. Помимо ветра прогнозируется сильный дождь и гроза. Температура воздуха ночью до +6 градусов, днем до +18 градусов.

В среду, 22 апреля Татарию ожидают осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер южный с переходом днем на северо-западный, порывами до 20 м/с. Ночная температура не выше +6, дневная — около +9 градусов.

23 апреля ожидается облачная погода с осадками в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах республики ночью и утром возможна кратковременная метель. Ветер до 20 м/с сохранится. Температура понизится ночью до — 3 градусов, днем — не выше +6 градусов. На дорогах гололедица, местами установится временный снежный покров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие сутки, 21 апреля, в регионе ожидается гроза и сильный ветер.

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