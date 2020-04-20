Москва, , 14:16 — REGNUM России удалось эффективно решить вопросы первого этапа борьбы с эпидемией коронавируса, однако основной вызов ещё впереди. Об этом 20 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании с экспертами по ситуации с коронавирусом.

«Выводы подтверждают, что нам в целом удаётся решать задачи первого этапа борьбы с эпидемией, а именно замедлить её распространение. Но это ни в коем случае не должно нас успокаивать», — заявил Путин.

«Как говорят специалисты, пик заболеваемости ещё впереди, и теперь нам нужно сделать всё, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений», — подчеркнул он.