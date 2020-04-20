Новосибирск, , 13:46 — REGNUM Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло 20 апреля провёл расширенное заседание координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в Сибирском окружном информационном центре.

По словам Меняйло, обстановка в регионах округа в связи с распространением коронавирусной инфекции осложняется, растёт число заболевших.

«В этой связи необходимо обдумать возможность введения дополнительных мер, направленных на недопущение активного распространения заболевания», — подчеркнул он.

Участники совещания сделали вывод, что требуется усиление защитных мер. Меняйло отметил, что каждый вводимый запрет «должен быть тщательно проработан, спрогнозированы его последствия».

Приводятся данные, что на утро 20 апреля в регионах СФО зарегистрировано 774 подтверждённых случая заражения коронавирусом, в том числе 102 — за последние сутки. Уже выздоровели 83 человека. За весь период эпидемии в регионах округа скончались шесть пациентов с коронавирусом, ожидаются результаты теста ещё у двух умерших.

Как сообщало ИА REGNUM, всего к 20 апреля в России зарегистрирован 47 121 случай заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлении 3446 человек.

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