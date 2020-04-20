Кемерово, 20 апреля 2020, 13:34 — REGNUM Девять контрольно-пропускных пунктов (КПП) развернули на территории Кемеровской области, сообщает оперативный штаб региона.
Уточняется, что на каждом КПП дежурят врачи, сотрудники Роспотребнадзора, Росгвардии, ГИБДД и представители администрации.
Приезжающим в регион будет выдаваться предписание о прохождении двухнедельного карантина. Жители Кемеровской области будут проходить его дома, других регионов — в обсерваторах.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что оперативный штаб Кузбасса опубликовал карту распространения коронавируса в регионе.