Москва, , 13:38 — REGNUM Максимальные значения прироста количества заражённых коронавирусом в России придётся на середину апреля. Об этом 20 апреля заявила доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Елена Малинникова в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«В данной ситуации надо рассматривать два основных вопроса. Это развитие эпидемического процесса и второй вопрос — влияние общества на этот эпидемический процесс. По опыту наших китайских коллег, эпидемический процесс будет идти около 100 дней. Пик будет в середине апреля, дальше — спад. Второй вопрос очень важный — наше влияние на эпидемический процесс. Он тоже имеет определенные градации, и здесь вопрос [необходимости введения] карантина», — пояснила специалист.

По её словам, ограничительные меры не могут полностью снять распространение вируса, но они позволят снять нагрузку на систему здравоохранения. Продление ограничительных мер в России снизит число тяжело заболевших пациентов.