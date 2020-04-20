20 апреля 2020 | Время чтения 5 мин

С одной стороны, государство не раз декларировало, что граждане России в условиях карантинных мер и мировой эпидемии коронавируса без помощи не останутся. С другой, как показывает практика, далеко не все, кто остался сейчас без работы и без денег, могут воспользоваться дополнительными мерами поддержки.

Светлана Шаповалова, , 13:25 — REGNUM В связи с карантинными мероприятиями, введёнными в России из-за мировой эпидемии коронавируса, без государственной поддержки оказались сейчас многие. Но воспользоваться обозначенными государством антикризисными мерами имеют возможность далеко не все, кто в них нуждается. Такая же ситуация складывается и с предоставлением помощи бизнесу. Об этом в интервью корреспонденту ИА REGNUM сообщила председатель РРОО «Ты не один!» Инна Чемеркина, организовавшая бесплатные консультации для населения.

Карантин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Инна Анатольевна, расскажите, с какими вопросами к вам обращаются чаще всего? О чём сейчас беспокоятся люди?

Инна Чемеркина: В обычной жизни наша организация занимается немножечко другим. Но сейчас, в этот период, решили оказать бесплатную помощь населению. Мы видим и понимаем, что много вопросов остается. Несмотря на то, что в России издаются нормативные документы о поддержке граждан, людям на местах не совсем понятно, кто и на какие льготы имеет право, как действовать в той или иной ситуации.

Большой популярностью сейчас пользуется именно юридическая помощь — очень много звонков, и очень много сообщений оставляют и граждане, и представители бизнеса, предприниматели. Соответственно, вопросы разнятся. Чаще всего обращаются те, кто остался без работы, и которые вынуждены сейчас сидеть дома без каких-либо средств к существованию. Их интересует, где и каким образом можно получить хоть какую-то поддержку от государства, к примеру — на детей. Звонят, чтобы уточнить, как эту поддержку можно оформить.

ИА REGNUM: Консультируя граждан, вы сталкиваетесь с какими-то конкретными проблемами, решить которые не представляется возможным?

Инна Чемеркина: К сожалению, далеко не все граждане подходят под оказание какой-то помощи. Если, к примеру, детям до трёх лет, до семи, что-то выделяется, то тем, кто старше — уже ничего. А ведь большой пласт населения — именно тот, где родители остались без работы, а детям уже исполнилось по 12−14 лет. Получается, что таким семьям никакой поддержки нет.

Ещё проблема: после того, как по телевизору объявили, что в банки можно обратиться с заявлением о предоставлении кредитных каникул, сразу пошёл шквал вопросов. Как выяснилось, действительно можно обратиться, но практически всем идут отказы. Нельзя сказать, что эти отказы незаконны. Ведь правилами изначально оговорены условия предоставления этих каникул, идёт чёткая градация по сумме кредита. Для автокредита — она одна, для потребительского — другая, для держателей карт — третья сумма. И получается, что если у заемщика сумма кредита не соответствует этому лимиту, то идут отказы.

ИА REGNUM: Что ещё можно выделить?

Инна Чемеркина: По центрам занятости много спрашивают: как встать на учёт? Здесь тоже много вопросов, потому что большинство тех, кто сейчас остался без работы, были оформлены неофициально. И, соответственно, они не могут предоставить документы, чтобы сейчас получать какое-то нормальное пособие, не имеют возможности встать на учёт.

У бизнеса, соответственно, вопросы арендных каникул: многие помещения, кафе и торговые точки находятся в аренде. Соответственно, встал вопрос, с чего платить, если закрыто и работать нельзя. Предпринимателей интересует, является ли данная ситуация форс-мажором, существуют ли возможности не платить или понудить арендодателей снизить аренду. Также интересует вопрос выплат зарплаты: как в банках взять для этого кредит.

ИА REGNUM: Из вашего рассказа выходит, что консультации, какими бы они квалифицированными ни были, не решают многих проблем. Как по-вашему, государственной помощи, выходит, недостаточно?

Инна Чемеркина: Безусловно, когда отвечаешь на вопросы, становится очевидно, что принятых мер поддержки недостаточно. Да, решено оказывать помощь семьям с маленькими детьми. А остальные? У нас сейчас почти всё население не работает. Ребёнок в 12 и 14 лет тоже хочет есть. Получается, что огромный пласт населения сейчас абсолютно никак не охвачен никакой поддержкой от государства.

Сколько звонят мам! У нас всё-таки общественная организация по поддержке института семьи. Многие матери звонят. К примеру, звонит одна, говорит, что в разводе, осталась без мужа, без работы и с ребёнком 14 лет. Она говорит: «Вы понимаете, мой ребёнок хочет кушать, и я хочу кушать, что нам делать в этой ситуации?». Поэтому полагаю, что мер поддержки абсолютно недостаточно.

ИА REGNUM: Помимо детской поддержки, что ещё необходимо?

Инна Чемеркина: Что касается кредитных каникул, не понятно, почему такие лимиты? К примеру, лимит по кредитной карте составляет 100 000 рублей. Почему были взяты именно эти лимиты по кредитам и что делать остальным гражданам?

Если говорить о кредитных каникулах, то, наверно, было бы справедливо либо увеличить этот лимит в разы, чтобы охватить как можно большую часть населения, либо вообще убрать этот лимит. А то у нас получается, что громко заявлено о предоставлении антикризисных возможностей, а на деле всем отказывают.

Тоже самое касается и ипотеки. Там лимит установлен в 2 000 000 рублей, но все прекрасно понимают, что квартиры гораздо дороже. И получается, что никто не может воспользоваться этими кредитными каникулами по ипотеке. Не говоря уже о самом понятии — кредитные каникулы. Даже если людям их предоставили, и они в течение полугода не выплачивают кредиты, но они же и не работают! И вот, спустя шесть месяцев, долги накопятся по всем фронтам. И человек, будучи без заработка, где возьмёт все эти деньги, чтобы рассчитаться? Поэтому полагаю, что мер недостаточно, а уже принятые нужно дорабатывать, может быть, придумывать что-то новое.