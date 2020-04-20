Ростов-на-Дону, , 12:55 — REGNUM Новый режим въезда в Ростов-ан-Дону и перемещений по областному центру будет действовать до 15 мая. Такой датой обозначен срок действия новых разрешительных документов, передаёт ИА REGNUM.

Напомним, что в Ростове-на-Дону спецпропуски нового образца будут выдавать с 20 по 22 апреля включительно. Проверка наличия документа в областном центре начнётся 23 апреля. Не исключено, что срок действия специальных разрешений будет продлено.

ИА REGNUM отмечает, что в Ростовской области меры ужесточены в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции. В настоящее время только в областном центре выявлено 100 заражённых SARS-CoV-2. Всего в регионе — 292 пациента с подтверждённым тестом на коронавирус.

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