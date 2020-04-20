Сеул, , 12:53 — REGNUM Вероятность повторной вспышки коронавирусной инфекции сохраняется с приходом зимы, заявила директор Центра контроля и профилактики заболеваний Южной Кореи Чон Ын Ген.

«Существует вероятность того, что с наступлением зимы в благоприятной для появления инфекции среде коронавирус снова начнет широко распространяться», — цитирует ее Yonhap.

По ее словам, остановить инфекцию в короткие сроки «будет проблематично», поскольку во многих случаях болезнь протекает при легких симптомах или при их отсутствии.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 18 апреля в Южной Корее выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 10 661. В настоящее время на лечении находятся четверо военнослужащих. На карантине находятся более 1200 человек.